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Спорт25 июля 2021 13:12

В Ставрополе открытый каток посетили около четырех тысяч человек

На арене соблюдаются противоэпидемиологические меры
Алина МАКСИМОВА
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Всесезонный ледовый каток на Пионерском пруду с момента его открытия посетили 3827 человек. При этом большая часть из них – 3 216 девчонок и мальчишек – побывали на катке бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В мэрии отметили, что на катке соблюдаются все необходимые противоэпидемиологические меры.

- Персонал использует средства индивидуальной защиты, также СИЗ должны применяться и посетителями. Несколько раз в день проводится дезинфекция всех контактных поверхностей и влажная уборка, - рассказали в администрации.

Билеты продуются по цене от 150 до 200 рублей. Прокат коньков и защиты обойдется по 100 рублей. Для детей в возрасте до 14 лет и одного (взрослого) сопровождающего ребенка до 7 лет выход на лед бесплатный. Билеты можно приобрести в кассе катка непосредственно перед сеансом.