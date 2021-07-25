Власти Пятигорска остановили незаконный снос исторического здания

В Пятигорске собственник исторического здания по улице Малыгина, 19 утром 25 июля попытался снести строение. Попытку пресекли местные власти. Собственник здания 1903 года постройки может понести наказание, вплоть до уголовного.

- Но товарищ видимо забыл, что строение является выявленным объектом культурного наследия. На место для остановки незаконного сноса здания выехали работники администрации, заместитель краевого управления по охране культурного наследия Дмитрий Кусмачев. Все материалы будут переданы в ОМВД по городу Пятигорску и прокуратуру Пятигорска! – сказал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

На месте ЧП побывали представители правоохранительных органов. По сносу здания собраны материалы. Вся спецтехника отправлена на штрафстоянку.

- Она послужит вещественным доказательством, - сообщили в пресс-службе администрации Пятигорска.