На Ставрополье мужчина ушел из гостей с картой хозяев

В полицию обратилась 44-летняя жительница села Сотниковского, которая сообщила о краже средств с банковской карты.

Она рассказала, что ее картой пользовался сожитель. Мужчина ходил в магазин, а вернувшись, оставил карту на столе и лег спать. Утром карты не оказалось на месте, а деньги стали пропадать.

Выяснилось, что картой расплачивался мужчина, знакомый сожителя, гостивший у пары несколько дней.

- Доставленный в отдел полиции неоднократно судимый гражданин сознался в содеянном. Выяснилось, что ночью он забрал карту себе и в течение 3 дней совершал покупки в различных продуктовых магазинах. Когда деньги закончилась, он ее выбросил, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставрополью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».