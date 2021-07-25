Жителя Ставрополя вызволили из рабства в Подмосковье

Житель Ставрополя 50-летний Александр Б. попал в рабство в Подмосковье. Какое-то время он работал вахтовиком-разнорабочим, мотался из Ставрополя в Ногинск. Доход позволял обеспечивать семью, но в июне этого года он потерял работу. Ехать домой не стал, искал новое место работы.

На одной из улиц Ногинска на столбе он увидел объявление о работе в поселке в Московской области. Обещали 1,5 тысячи рублей в день и проживание. Зарплата его устроила, и Александр отравился в Щелковской район.

Платить ему не стали, сказали, что деньги отправляют жене. Оказалось – соврали. Позже стали бить.

Спасти ставропольца удалось, благодаря его супруге, которая обратилась к активистам движения против рабства в России «Альтернатива». Общественники смогли вывезти жителя Ставрополя из работного дома.

Подробности этой истории можно прочитать в материале на сайте «КП-Северный Кавказ».