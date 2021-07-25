Дожди и грозы ожидаются в начале новой рабочей недели на Ставрополье

Новая рабочая неделя на Ставрополье начнется с дождей и гроз.

По данным Ставропольского гидрометцентра, в понедельник, 26 июля 2021 года, на территории края ожидаются кратковременные дожди, грозы. При грозе возможно усиление ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 34 градуса выше нуля, ночью + 20 - +22 градуса.

Дожди также прогнозируются и в краевой столице. Так, по данным синоптиков, кратковременный дождь с грозой в столице региона возможен во второй половине дня. Днем воздух прогреется до +31 градуса, ночью столбики термометров покажут +19 градусов.

При грозе ветер усилится до 15 - 20 метров в секунду.

Кратковременные дожди также ожидаются и во вторник, 27 июля 2021 года.