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Общество25 июля 2021 17:39

На фестивале в Железноводске от коронавируса привились более 600 человек

Антиковидное мероприятие состоялось на набережной Курортного озера
Алина МАКСИМОВА
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В Железноводске провели антиковидный фестиваль «Прививайтесь! Железно!». Мобильные пункты вакцинации расположились на набережной Курортного озера.

За семь часов фестивали вакцину получили более 600 человек. Среди вакцинированных разыграли приз – электросамокат, который достался ростовчанину, отдыхающему на КМВ.

- Наши предприниматели поддержали идею проведения фестиваля и предоставили скидки и подарки для тех, кто привился, что послужило дополнительной мотивацией для участия в вакцинации. Прививайтесь! Будьте ответственны! – сказал глава Железноводска Евгений Моисеев.