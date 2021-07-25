На фестивале в Железноводске от коронавируса привились более 600 человек

В Железноводске провели антиковидный фестиваль «Прививайтесь! Железно!». Мобильные пункты вакцинации расположились на набережной Курортного озера.

За семь часов фестивали вакцину получили более 600 человек. Среди вакцинированных разыграли приз – электросамокат, который достался ростовчанину, отдыхающему на КМВ.

- Наши предприниматели поддержали идею проведения фестиваля и предоставили скидки и подарки для тех, кто привился, что послужило дополнительной мотивацией для участия в вакцинации. Прививайтесь! Будьте ответственны! – сказал глава Железноводска Евгений Моисеев.