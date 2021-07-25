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Происшествия25 июля 2021 18:05

В Махачкале председателя стройкомпании подозревают в мошенничестве при продаже квартиры

Она обманула местную жительницу на 900 тысяч рублей
Алина МАКСИМОВА
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В Махачкале сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Дагестан выявили факт мошенничества при продаже квартиры.

Подозреваемой в мошенничестве стала председатель одной из строительных фирм Махачкалы.

По предварительным данным, председатель составила договор о купле-продаже квартиры в строящемся доме и получила деньги в размере 900 тысяч рублей от местной жительницы. Договор оказался недействительным.

- Сотрудниками полиции подозреваемая доставлена в отдел. Следствие проверяет обстоятельства произошедшего и причастность к совершенным аналогичным преступлениям, - сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».