В Махачкале председателя стройкомпании подозревают в мошенничестве при продаже квартиры

В Махачкале сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Дагестан выявили факт мошенничества при продаже квартиры.

Подозреваемой в мошенничестве стала председатель одной из строительных фирм Махачкалы.

По предварительным данным, председатель составила договор о купле-продаже квартиры в строящемся доме и получила деньги в размере 900 тысяч рублей от местной жительницы. Договор оказался недействительным.

- Сотрудниками полиции подозреваемая доставлена в отдел. Следствие проверяет обстоятельства произошедшего и причастность к совершенным аналогичным преступлениям, - сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».