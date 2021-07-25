Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 июля 2021 18:51

Жительницу Предгорного района осудят за фиктивную постановку на учет трех иностранцев

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд
Алина МАКСИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Фигуранткой уголовного дела о фиктивной постановке на учет иностранцев стала жительница Предгорного района Ставрополья.

46-летняя жительница поселка Нежинского нарушила миграционное законодательство. Она «прописала» в своем доме трех иностранцев. Прописка была фиктивной, поставленные на учет иностранцы в доме не проживали.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Предгорный районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе МВД по Ставрополью.