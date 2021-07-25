Жительницу Предгорного района осудят за фиктивную постановку на учет трех иностранцев

Фигуранткой уголовного дела о фиктивной постановке на учет иностранцев стала жительница Предгорного района Ставрополья.

46-летняя жительница поселка Нежинского нарушила миграционное законодательство. Она «прописала» в своем доме трех иностранцев. Прописка была фиктивной, поставленные на учет иностранцы в доме не проживали.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Предгорный районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе МВД по Ставрополью.