Архыз и Кавминводы вошли в список популярных курортов России

Курорты КМВ и «Архыз» в Карачаево-Черкесии вошли в список самых популярных мест отдыха в России.

По словам первого вице-президента Ассоциации туроператоров России Владимира Канторовича, наши туристы все чаще выбирают отдых в горных курортах. Среди популярных направлений – «Архыз» в КЧР и «Роза Хутор» в Сочи.

- В Архызе сейчас действительно улучшается инфраструктура, идет активное строительство, государство в него вкладывается, - сказал Канторович.

Он также отметил, что на курорте «Архыз» уже сейчас сделано практически все для комфортного отдыха туристов.