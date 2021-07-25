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Туризм25 июля 2021 19:01

Архыз и Кавминводы вошли в список популярных курортов России

Российские туристы все чаще выбирают горные курорты
Алина МАКСИМОВА
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Курорты КМВ и «Архыз» в Карачаево-Черкесии вошли в список самых популярных мест отдыха в России.

По словам первого вице-президента Ассоциации туроператоров России Владимира Канторовича, наши туристы все чаще выбирают отдых в горных курортах. Среди популярных направлений – «Архыз» в КЧР и «Роза Хутор» в Сочи.

- В Архызе сейчас действительно улучшается инфраструктура, идет активное строительство, государство в него вкладывается, - сказал Канторович.

Он также отметил, что на курорте «Архыз» уже сейчас сделано практически все для комфортного отдыха туристов.