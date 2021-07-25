На Ставрополье 26 июля начнется выдача разрешений на добычу дичи

На Ставрополье с понедельника, 26 июня 2021 года, начнется выдача разрешений на добычу полевой, степной и боровой дичи.

Охоту на вихря, сизого голубя, кольчатую горлицу, перепелку и вальдшнепа разрешат на общедоступных охотничьих угодьях список которых размещен на сайте Минприроды региона.

Получить разрешение на охоту можно в любом МФЦ или в самом министерстве.

- Получить разрешение можно непосредственно в минприроды края по адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 18, или в любом МФЦ на территории Ставрополья, - сообщили в пресс-службе Минприроды Ставрополья.