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Общество26 июля 2021 8:06

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 304 человека

Число зараженных достигло 63032
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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На Ставрополье установлен новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом. За вчерашний день диагноз подтвердился еще у 304 человек. Число зараженных достигло 63032. За сутки выздоровели еще 101 человек.

А за весь период число тех, кто смог справиться с болезнью составляет уже 56,1 тысячи человек. Продолжается тестирование для выявления новых случаев передачи инфекции. С заболевшими работают врачи.

В регионе продолжают умирать люди с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За сутки скончались еще 6 пациентов.

На Ставрополье 26 июля установлен новый антирекорд по числу заболевших CoVID-19

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших достигло 1847.

- Защиту от инфекции помогает сформировать вакцинация. Около 520 тысяч жителей нашего края уже сделали прививку. В запасе более 106 тысяч доз вакцины первого компонента, 256 тысяч - второго. Прививочные пункты продолжают работу. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – написал Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.