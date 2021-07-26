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Общество26 июля 2021 8:12

В Ставропольском крае число умерших от коронавируса достигло 1847

Число умерших достигло 1847
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За вчерашний день скончались еще 6 человек.

Глава Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших достигло 1847.

За сутки диагноз подтвердился еще у 304 человек. Накануне Владимир Владимиров писал, что заболело 299 человек.

На Ставрополье 26 июля установлен новый антирекорд по числу заболевших CoVID-19

- Защиту от инфекции поможет сформировать вакцинация. Но и об обычных мерах эпидемиологической профилактики тоже важно помнить. Берегите себя! Всем желаю здоровья! - обратился Владимир Владимиров на своей странице к жителям региона.