В Ставропольском крае число умерших от коронавируса достигло 1847

На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За вчерашний день скончались еще 6 человек.

Глава Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших достигло 1847.

За сутки диагноз подтвердился еще у 304 человек. Накануне Владимир Владимиров писал, что заболело 299 человек.

- Защиту от инфекции поможет сформировать вакцинация. Но и об обычных мерах эпидемиологической профилактики тоже важно помнить. Берегите себя! Всем желаю здоровья! - обратился Владимир Владимиров на своей странице к жителям региона.