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Происшествия26 июля 2021 8:38

Вблизи Георгиевска в ДТП с пассажирской ГАЗелью пострадал 10-летний ребенок

Школьница находилась на заднем пассажирском сидении автомобиля Гранта
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Фото: пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 25 июля, около 16:00, на автодороге «Пятигорск –Георгиевск».

Там водитель автомобиля ГАЗель не выдержал безопасную дистанцию до движущегося автомобиля Лада Гранта и столкнулся с ним.

Травму головы получила 10-летняя девочка, которая находилась на заднем пассажирском сидении автомобиля Гранта.

Другие участники происшествия не пострадали. За рулем ГАЗели был 56-летний житель Буденновска. Мужчина был трезв. За последние два года трижды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.