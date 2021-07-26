Вблизи Георгиевска в ДТП с пассажирской ГАЗелью пострадал 10-летний ребенок

Фото: пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 25 июля, около 16:00, на автодороге «Пятигорск –Георгиевск».

Там водитель автомобиля ГАЗель не выдержал безопасную дистанцию до движущегося автомобиля Лада Гранта и столкнулся с ним.

Травму головы получила 10-летняя девочка, которая находилась на заднем пассажирском сидении автомобиля Гранта.

Другие участники происшествия не пострадали. За рулем ГАЗели был 56-летний житель Буденновска. Мужчина был трезв. За последние два года трижды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.