На Ставрополье 26 июля установлен новый антирекорд по числу заболевших CОVID-19

Ситуация с коронавирусом в нашем крае продолжает оставаться непростой. Заболеваемость пока растет. И сегодня, 26 июля установлен новый «антирекорд».

Число заболевших коронавирусной инфекцией впервые превысило 300 человек в сутки. А именно диагноз подтвердился у 304 человек. Число зараженных достигло 63032.

Губернатор Ставрополья также утром сообщил о том, что скончались еще шесть пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Число умерших в нашем крае достигло 1847.

- Сдержать распространение COVID-19 поможет только вакцинация. Все условия в крае для этого есть. Работают прививочные пункты. Регулярно пополняются запасы вакцины. Пожалуйста, используйте эту возможность, чтобы защитить здоровье. Свое и близких. Берегите себя! – написал Владимир Владимиров на своей странице в сети.