В Ставропольском крае почти 520 тысяч человек привились от Covid-19

В нашем регионе продолжается прививочная кампания против коронавируса. Для ее проведения есть необходимый резерв вакцины. Об этом сообщил губернатор Ставрополья. Так, прививку от Covid-19 уже сделали почти 520 тысяч жителей края.

Помимо этого, Владимир Владимиров уточнил, что в регионе создан достаточный запас препаратов для вакцинации. По его словам, в запасе более 106 тысяч доз вакцины первого компонента, 256 тысяч – второго.

Напомним, что ситуация с коронавирусом в нашем крае продолжает оставаться непростой. Заболеваемость пока растет. И сегодня, 26 июля установлен новый «антирекорд».

Число заболевших коронавирусной инфекцией впервые превысило 300 человек в сутки. А именно диагноз подтвердился у 304 человек. Число зараженных достигло 63032.