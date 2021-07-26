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Происшествия26 июля 2021 10:52

В Невинномысске из-за аварии без воды остались 10 домов

По заявкам горожанам подвозят воду
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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В Невинномысске произошла коммунальная авария, из-за которой несколько домов остались без воды. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Там добавили, что инцидент случился утром 26 июля. Из-за аварии воды нет на улице Гагарина, 39, 47, 47 «А», 49, 53, 55, 55 «А», 55 «Б», 57, 59.

Сейчас специалисты проводят ремонтные работы. А пока по заявкам горожанам подвозят воду. Как долго будут длиться работы, пока неизвестно.

По вопросу подвозу воды жители Невииномысска могут позвонить по номеру: 3-99-03.