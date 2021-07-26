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Происшествия26 июля 2021 11:50

На Ставрополье силовики задержали подпольных оружейников

Пресечена деятельность 32 подпольных мастерских в 25 регионах страны
Алина МАКСИМОВА
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На Ставрополье ФСБ задержала подпольных оружейников. Задержание проводилось в рамках спецоперации, которая походила в 25 регионах страны.

В результате задержанными оказались 45 человек, а из незаконного оборота силовикам удалось изъять 272 единицы огнестрельного оружия, самодельное стреляющее устройство, 439 артиллерийских боеприпасов и мин, 65 ручных гранат и более 26,5 тыс. патронов различного калибра.

- Прекращена деятельность 32 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, - сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

По данным ФСБ, задержанные торговали оружием, размещая объявления на различных сайтах в сети Интернет, оплату получали через электронные платежные систему и отправляли товар почтой и через службы доставки.

В ведомстве отметили, что «работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается».