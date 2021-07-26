Второй подозреваемый в убийстве полицейского в Ставрополе объявлен в розыск

Следователи установили личность второго подозреваемого. Это Кениев Заурбек, 1977 года рождения

Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Ставрополью продолжает расследование уголовного дела по факту убийства заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю.

Ранее следователи установили личность второго подозреваемого. Это Кениев Заурбек, 1977 года рождения. Его объявили в розыск.

- Все, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить об этом по телефону: 8 -962 -441 -02 -21, или в полицию – 02 (112), - говорится в сообщении.

Известно, что в 2020 году 44-летний уроженец Чечни был осужден за незаконную рубка лесных насаждений.

Тогда один из районных судов Тверской области назначил Кениеву наказание в виде трех лет условно. Мужчина должен был отмечаться раз в месяц и не менять место жительства.

Сейчас Заурбек Кениев должен находиться под надзором в Тверской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17 лет жил на службе: что известно об убитом из мести замначальника угрозыска по Ставрополю Руслане Абовяне

Убитый замначальника угрозыска по Ставрополю имел множество наград. «КП» рассказывает биографию Руслана Абовяна (Подробнее)