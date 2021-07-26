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Происшествия26 июля 2021 12:32

Второй подозреваемый в убийстве полицейского в Ставрополе объявлен в розыск

Правоохранители продолжают поиски второго злоумышленника
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Следователи установили личность второго подозреваемого. Это Кениев Заурбек, 1977 года рождения

Следователи установили личность второго подозреваемого. Это Кениев Заурбек, 1977 года рождения

Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Ставрополью продолжает расследование уголовного дела по факту убийства заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю.

Ранее следователи установили личность второго подозреваемого. Это Кениев Заурбек, 1977 года рождения. Его объявили в розыск.

- Все, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить об этом по телефону: 8 -962 -441 -02 -21, или в полицию – 02 (112), - говорится в сообщении.

Известно, что в 2020 году 44-летний уроженец Чечни был осужден за незаконную рубка лесных насаждений.

Тогда один из районных судов Тверской области назначил Кениеву наказание в виде трех лет условно. Мужчина должен был отмечаться раз в месяц и не менять место жительства.

Сейчас Заурбек Кениев должен находиться под надзором в Тверской области.

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