Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 июля 2021 12:51

Губернатор Ставрополья поручил проработать план дополнительных мер на случай ухудшения ситуации с коронавирусом

Глава края призвал сделать прививку всех, кто еще не прошел вакцинацию
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Губернатор Владимир Владимиров провел заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции. Участники обсудили санитарно-эпидемиологическую обстановку на Ставрополье и ход вакцинации в регионе.

Как подчеркнул глава края, в регионе сохраняет рост заболеваемости и числа госпитализаций пациентов с COVID-19.

– Впервые с начала пандемии число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 300 человек в сутки. Остановить этот рост поможет только вакцинация, темпы которой важно постоянно сохранять высокими, – отметил Владимир Владимиров.

По словам губернатора, текущий запас вакцины в крае позволяет сделать прививку против COVID-19 практически каждому желающему. Сейчас в медучреждениях Ставрополья в наличии более 106 тысяч доз первого компонента вакцины и свыше 256 тысяч доз второго компонента. Запись на вакцинацию осуществляется ежедневно.

Также по поручению Владимира Владимирова будет проработан план дополнительных ограничительных мероприятий на случай дальнейшего ухудшения эпидобстановки с коронавирусом.

Вместе с тем, глава края призвал сделать прививку всех, кто еще не прошел вакцинацию, чтобы не допустить возвращения к полноформатному режиму ограничений.