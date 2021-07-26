Губернатор Ставрополья поручил проработать план дополнительных мер на случай ухудшения ситуации с коронавирусом

Губернатор Владимир Владимиров провел заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции. Участники обсудили санитарно-эпидемиологическую обстановку на Ставрополье и ход вакцинации в регионе.

Как подчеркнул глава края, в регионе сохраняет рост заболеваемости и числа госпитализаций пациентов с COVID-19.

– Впервые с начала пандемии число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 300 человек в сутки. Остановить этот рост поможет только вакцинация, темпы которой важно постоянно сохранять высокими, – отметил Владимир Владимиров.

По словам губернатора, текущий запас вакцины в крае позволяет сделать прививку против COVID-19 практически каждому желающему. Сейчас в медучреждениях Ставрополья в наличии более 106 тысяч доз первого компонента вакцины и свыше 256 тысяч доз второго компонента. Запись на вакцинацию осуществляется ежедневно.

Также по поручению Владимира Владимирова будет проработан план дополнительных ограничительных мероприятий на случай дальнейшего ухудшения эпидобстановки с коронавирусом.

Вместе с тем, глава края призвал сделать прививку всех, кто еще не прошел вакцинацию, чтобы не допустить возвращения к полноформатному режиму ограничений.