В Ставропольском крае уборочная кампания завершится к 1 августа

Как сообщил министр сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников, на сегодня убрано 2 миллиона гектаров или около 88% от общей уборочной площади.

Намолот составил 7,4 миллиона тонн при средней урожайности 37,4 центнера с гектара. Это на 44% больше результатов прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Завершили уборку 7 территорий: Апанасенковский, Арзгирский, Левокумский, Курский, Буденновский, Степновский, Нефтекумский округа.

Планируется, что уборочная кампания завершится к 1 августа. Прогнозируемый урожай – 8 миллионов тонн. Доля продовольственного зерна должна составить не менее 87-90%.

Благоприятным является прогноз на урожайность подсолнечника, кукурузы и сахарной свеклы.