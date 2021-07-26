Роман Левченко представил коллективу филиала «Ингушэнерго» нового руководителя Ислама Гандалоева

Фото: Россети.

Исполняющий обязанности генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко в ходе рабочей поездки в Ингушетию представил коллективу регионального филиала нового руководителя.

Исполняющим обязанности директора филиала «Ингушэнерго» с 22 июля 2021 года назначен Ислам Гандалоев. Ранее он более 4 лет являлся заместителем директора «Ингушэнерго» по реализации и развитию услуг. Уроженец г. Малгобек Ингушетии, 34-летний Ислам Гандалоев – "воспитанник" региональной энергосистемы. В «Ингушэнерго» работает порядка 12 лет. Прошел профессиональный путь от инженера Электротехнической службы до заместителя директора.

- Исламу Гандалоеву поручено активизировать в Ингушетии работу по снижению потерь в сетях, усилить контроль мероприятий, направленных на повышение надежности энергоснабжения потребителей, выявление и устранение фактов неучтенного потребления энергоресурса. Среди ключевых задач также - решение хронической проблемы неплатежей за электроэнергию, прежде всего ЖКХ-предприятий региона, - подчеркнул Роман Левченко.