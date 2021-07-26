Пьяный лихач перевернул машину, удирая от полиции в Черкесске

Фото: ГУ МВД по КЧР

В Черкесске лихач опрокинул машину, удирая от полицейских. За рулем «Лады Калины» сидел 33-летний нарушитель с явными признаками алкогольного опьянения. Как рассказали сайту stav.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Карачаево-Черкесии, он не выполнил законные требования сотрудников остановиться, из-за чего попал в ДТП.

- Водитель допустил наезд на бордюрное ограждение и опрокидывание автомашины. В результате чего на карете скорой помощи был доставлен в лечебное учреждение и осмотрен врачом. Госпитализация не потребовалась, - добавили в полиции.

Лихача привлекли к административной ответственности по статье 12.26 за отказ \пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения и статье 12.15 (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).