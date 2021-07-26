На Ставрополье в частный дом, где находились дети, заползла змея

Инцидент произошел 25 июля, в станице Подгорной Георгиевского городского округа. Там, в жилой дом заползла змея. Отлавливать пресмыкающиеся отправились спасатели.

Незваная гостья шокировала проживающих в нем бабушку и мать с двумя детьми. Хозяева, находясь на кухне, заметили, как змея ползет в их сторону. Не растерявшись, они решили отогнать пресмыкающееся, но только напугали незнакомку, загнав ее под холодильник.

Тогда они вызвали спасателей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления противопожарной и аварийно-спасательной службы региона.

Спасатели первым делом отодвинули холодильник, а затем попытались поймать пресмыкающиеся.

Однако напуганное животное мгновенно поменяло место дислокации и юркнуло под стол. Погоня прекратилась, когда пассовцы преградили ей путь отступления, а потом, положив змею в мешок, вывезли на природу.