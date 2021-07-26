В бюджет Ставрополья с начала года поступило 125,7 млн рублей курортного сбора. Об этом рассказали в краевом министерстве туризма и оздоровительных курортов.

Так, например, Кисловодск собрал 49,1 млн рублей, Пятигорск – 21,6 млн рублей, Ессентуки – 35,5 млн рублей, Железноводск – 19,4 млн рублей курортного сбора.

В 2021 году за счет этих средств продолжатся работы по благоустройству лечебного парка, планируется благоустройство парка Победы в Ессентуках.

В Пятигорске облагородят территорию сквера вокруг ЗАГСа, будет продолжена реконструкция Поющего фонтана, а также обустроят тротуары на улице Красноармейской.

В Железноводске займутся благоустройством курортного парка от улицы Парковой к Пушкинской галерее, а также сквера по улице Труда в районе Железноводской Бальнеогрязелечебницы.

В Кисловодске установят бюветы для минеральной воды и займутся устройством памятной стены и барельефов героям Великой Отечественной войны.

Всего до конца 2022 года планируют реализовать около 60 комплексных мероприятий по развитию курортной инфраструктуры.

Курорты КМВ продолжают принимать гостей, работают здравницы, медперсонал проходит вакцинацию, соблюдаются все меры предосторожности.