Суд арестовал участника дела о попытке теракта в Кисловодске на 2 месяца

В краевом суде Ставропольского края рассказали, что третий фигурант дела о попытке взрыва в пункте полиции в Кисловодске арестован на два месяца. В это время следователи соберут доказательную базу для обвинения.

- Суд избрал третьему подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, - рассказали в ведомстве.

Напомним, в апреле 2021 года силовики задержали двоих экстремистов. По версии следствия и показаниям самих подозреваемых, они хотели войти в пункт полиции Кисловодска и взорвать его с помощью самодельной бомбы.

Редакция обнародовала полный список задержанных по этому делу.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о задержании семерых членов запрещенной в России религиозной организации, которая хотела заниматься пропагандой идей радикального ислама на территории Ставропольского края. Среди задержанных: Расул Умаров, Юсуп Исмаилов, Ислам Тамбиев, Анзор Кахунов, Адам Дарсаев, Махач Баширов и Рабадангаджи Рабаданов. Все они - уроженцы Дагестана, Карачаево-Черкесии и Ставрополья.

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