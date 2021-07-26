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Происшествия26 июля 2021 20:24

Завершились поиски тракториста, который сорвался в каньон в Северной Осетии

Спасатели и сотрудники МВД выяснили, почему машина упала с сорока метров в пропасть
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Глубина каньона составила 40 метров. Фото: социальные сети

Глубина каньона составила 40 метров. Фото: социальные сети

26 июля 2021 года в Северной Осетии во время дорожных работ произошло ЧП. Трактор с водителем в кабине упал в каньон, полный воды. Его глубина - более 40 метров. Машину обнаружили, но мужчины внутри не оказалось.

Сейчас спасатели завершили поиски водителя. Он погиб, а его тело вытащили из каньона. Дорожнику было всего 34 года. Причиной стал обвал грунта во время дорожных работ.

Напомним, "КП-Северный Кавказ" писала подробности инцидента и публиковала видео с места событий.

Сейчас на месте происшествия работает полиция. МВД инициировало проверку.