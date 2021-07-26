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Здоровье26 июля 2021 22:22

На Ставрополье 1200 коек вывели из резерва из-за роста заболеваемости коронавирусом

Губернатор подписал соответствующее распоряжение
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Глава Ставропольского края Владимир Владимиров поручил перевести в активное пользование 1200 ковид-коек в ближайшее время. Это связано с ростом числа инфицированных в регионе - за последние сутки выявили 304 новых случаев заражения.

- Они нужны для того, чтобы мы мгновенно могли поставить их в службу медицины. И чтобы мы обратно вернулись к тем четырём тысячам коек, направленным на борьбу с коронавирусной инфекцией, которые нужны для лечения наших с вами земляков, - пояснил Владимиров.

Койки из резерва выведут уже в следующий понедельник.

Напомним, число зараженных достигло 63032. За сутки выздоровели еще 101 человек. А за весь период число тех, кто смог справиться с болезнью составляет уже 56,1 тысячи человек.