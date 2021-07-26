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Здоровье26 июля 2021 23:49

Больше половины районов Чечни полностью выполнили план по вакцинации

Всего удалось иммунизировать 60% населения
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Глава Чеченкой Республики Рамзан Кадыров провел заседание оперативного штаба и обсудил вопросы эпидемиологической обстановки в регионе. Важной темой стала массовая вакцинация населения - каковы темпы иммунизации местных жителей.

11 из 17 районов полностью выполнили план вакцинации.

- Одиннадцать районов выполнили план по вакцинации, который составляет 60% привитого взрослого населения. Остальные муниципальные образования вплотную приблизились к этому показателю. Всего в настоящее время в субъекте привито 563 264 человека! - рассказал Кадыров.

Также от отметил, что нельзя останавливаться на достигнутом. Кадыров выразил намерение привить все взрослое население республики.