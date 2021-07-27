На Ставрополье прививку от коронавируса сделали более 523,5 тысяч человек

Всего прививку от коронавируса уже сделали свыше 523,5 тысяч человек. В том числе, 375,3 тысячи из них получили оба компонента вакцины. Об этом утром 27 июля сообщил губернатор Ставрополья.

В нашем регионе снова установлен антирекорд по числу заболевших коронавирусом.

За сегодня выявлено 310 новых случая. Вчера диагноз также был выявлен у 307 жителей края. Число зараженных на Ставрополье достигло 63342.

Продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом.

За весь период пандемии жертвами болезни стали 1854. За сутки скончались еще 7. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.