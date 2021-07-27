Сель в КБР перекрыл движение на федеральной трассе

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии 27 июля 2021 года около пяти утра сошел сель. Движение по федеральной трассе А158 «Прохладный - Баксан - Азау» было перекрыто. Как уточнили сайту stav.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по КБР, ЧП произошло на 88 км дороги.

- В результате выноса селевого потока на проезжую часть никто не пострадал. Дорожные службы продолжаю расчистку трассы. Планируется, что восстановить проезд транспорта получится в первой половине дня 27 июля, - уточнили в МЧС.

На месте схода селя в КБР дежурит оперативная группа МЧС России и сотрудники ГИБДД. Спасатели просят водителей воздержаться от поездок в этом направлении до объявления об открытии трассы.

Тем временем, в соседней Северной Осетии обвал горных пород привел к трагедии - в 40-метровый каньон упал тракторист. Машину удалось найти сразу, а вот поиски водителя заняли еще несколько часов.