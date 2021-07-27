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Общество27 июля 2021 9:12

Чечня занимает третье место в России по показателю вакцинации

Кадыров отмеил, что жители региона должны проявить гражданскую сознательность и привиться, чтобы защитить себя и окружающих от COVID-19
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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В Чечне первым компонентом вакцины привились 36,5% населения. Республика занимает третье место в России по данному показателю, уступая Чукотке и Белгородской области. Остальные республики СКФО существенно отстали.

Так, Карачаево-Черкесия на 75 месте (вакцинировано 17,3% жителей). Ингушетия на 80-й позиции с 15,7%. Северная Осетия на 81-й с показателем 14,6%.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что согласно мнению специалистов со всего мира единственный способ преодолеть пандемию коронавируса заключается во всеобщей вакцинации.

Он подчеркнул, что жители региона должны проявить гражданскую сознательность и привиться, чтобы защитить себя и окружающих от COVID-19.