Жителей республик Северного Кавказа предупредили об опасной погоде

В большинстве северокавказских республик прогнозируется сильный дождь, гроза, град и подъем уровня воды горных рек. Об опасной погоде сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так, в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии 27 июля 2021 года около пяти утра сошел сель. Движение по федеральной трассе А158 «Прохладный - Баксан - Азау» было перекрыто. Как уточнили сайту stav.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по КБР, ЧП произошло на 88 км дороги.

Тем временем на Ставрополье сегодня, 27 июля, а также 28 июля прогнозируется сильный дождь, гроза, град, шквалистый ветер.