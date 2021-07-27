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Общество27 июля 2021 10:22

Реабилитацию после COVID-19 в санаториях Ставрополья прошли более 10 тыс. человек

Процедуры по реабилитации назначаются лечащим врачом
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Комплекс процедур по восстановлению организма переболевших коронавирусной инфекцией или после стресса от длительной самоизоляции предоставляется во всех санаторно-курортных организациях края.

Так, на кавминводских курортах впервые внедрена уникальная технология реабилитации после COVID-19 с помощью подогретой гелиокислородной смеси, которую генерирует аппарат «Гелиокс».

Хороший эффект для восстановления легких дают барокамеры, различные ингаляции, дыхательная гимнастика, спелеотерапия, озонотерапия, климатотерапия.

Для неврологической реабилитации и психоэмоциональной разгрузки санатории предлагают курсы физиотерапии, рефлексотерапии, карбокситерапии, массажа, бальнеотерпевтического лечения, гидропатии, гидрокинезиотерапии, лечебной физкультуры.

Снять интоксикационную нагрузку после перенесенного COVID-19 и связанного с ним лечения, в том числе антибиотикотерапией, помогает лечение желудочно-кишечного тракта минеральными водами. Процедуры по реабилитации назначаются лечащим врачом.

Напомним, на Ставрополье растет число зараженных коронавирусом. За вчерашний день диагноз подтвердился еще у 310 человек. За весь период пандемии заболело 63342.

Число тех, кто сумел преодолеть коронавирус, вновь увеличилось и уже превысило 56,3 тысячи человек.

В том числе, за минувший день сняли с медицинского наблюдения 116 пациентов. Заболевшим оказывается медицинская помощь. Но инфекция пока не отступила.

К сожалению, 7 человек с подтвержденным диагнозом скончались, хотя врачи сделали все для их спасения. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.