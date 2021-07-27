За сутки на Ставрополье привились 1557 человек

Через интернет на вакцинацию записался 53512 жителей края, за последние 24 часа +198 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый компонент вакцины от COVID-19 на 26 июля получил 523584 человека. За последние сутки + 2992 человека. Вторым компонентом в крае привились уже 375311 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставрополья.

За последние сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 1557 человек больше.

Остаток вакцины на 27 июля по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 105686 доз, а по второму 253959 доз.

Количество людей 60+ получивших вакцину в нашем регионе составляет 166589 человек. Причем за последние сутки прирост вакцинированных в этой возрастной группе составил 443 человека.

Через интернет на вакцинацию записался 53512 жителей края, за последние 24 часа +198 человек.

Число зараженных на Ставрополье достигло 63342. За сутки диагноз подтвердился у 310 жителей региона.

К сожалению, продолжают умирать пациенты, у которых болезнь протекает в тяжелой форме. За вчерашний день скончались еще 7 человек. Глава Ставрополья выразил соболезнования родным и близким этих людей.

- Защитить здоровье должна помочь вакцинация. Иммунизационная кампания в крае продолжается, - обратился Владимир Владимиров к землякам.