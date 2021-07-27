Какие смартфоны предпочитают ставропольцы

Аналитики МТС выяснили, что в первом полугодии 2021 года средняя сумма покупки нового гаджета выросла почти вдвое. При этом в полтора раза чаще, чем год назад, одним из главных критериев при выборе смартфона стал большой объем памяти - для хранения накопленных фото, видео и различных приложений.

В Ставрополе чаще всего покупают устройства с объемом 128 ГБ. На Кавминводах, в Буденновске и Невинномысске - 64 и 32 ГБ. Самый высокий рост суммы средней покупки показали жители Минвод - более, чем на 100%.

Что касается моделей, то в краевом центре и на КМВ первый номер в топ-5 самых популярных гаджетов - это iPhone 11. А вот Xiaomi, Huawei и Honor, из-за ограничений доступа к сервисам Google, жители столицы Ставрополья и курортного региона стали приобретать на треть реже. Невинномысцы и буденновцы, наоборот, игнорировали iPhone, предпочитая Samsung и Xiaomi.