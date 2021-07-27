Россельхозбанк продолжает активную поддержку аграриев Ставрополья в переходе на газомоторное топливо

Ставропольский региональный филиал Россельхозбанка продолжает принимать активное участие в реализации программы по переводу техники, в том числе и сельскохозяйственного назначения, на газомоторное топливо.

С начала действия программы банк в регионе наилучшим образом адаптировал линейку кредитных продуктов как для физических, так и юридических лиц - участников рынка газомоторного топлива. Сегодня продуктовая линейка Россельхозбанка предусматривает возможность инвестиционного и оборотного финансирования на цели развития газозаправочной инфраструктуры, включая строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, покупку и переоборудование транспорта и техники с использованием метана в качестве моторного топлива, закупку газомоторного топлива.

В настоящее время сотрудники Россельхозбанка на Ставрополье совместно с партнерами, также заинтересованными в реализации данного проекта, участвуют в популяризации использования природного топлива. Благодаря программам льготного переоборудования транспортных средств число автомобилей, работающих на природном газе, на Ставрополье и в целом по России ежегодно растет.

- При переходе агропредприятий на природный газ достигается не только позитивный экологический эффект, но и увеличивается экономия на топливных расходах. Дальновидные предприниматели уже высоко оценили этот баланс и начали внедрение данного проекта в собственных компаниях. Россельхозбанк готов оказать ключевую финансовую помощь аграриям региона в рамках кампании по переходу на газомоторное топливо, - подчеркнула директор Ставропольского регионального филиала РСХБ Зоя Тихомирова.

За консультацией по вопросам кредитования для перехода на газомоторное топливо, а также финансирования переоборудования техники можно обратиться в одно из подразделений филиала Россельхозбанка в регионе, позвонить по номерам телефонов: 8 (800) 100-78-70, 8 (8652) 25-80-75 юридическим и физическим лицам соответственно или воспользоваться онлайн-инструментами банка.

Кроме того, сегодня банк успешно проводит кредитные сделки на приобретение в лизинг автотранспортных средств на газомоторном топливе также на льготных условиях. В частности, клиенты РСХБ могут воспользоваться программой «Экспресс-Лизинг» - новым финансовым инструментом, который помогает предприятиям АПК оформить сельхозтехнику в лизинг по упрощенной схеме. При разработке этого продукта особое внимание уделялось именно предприятиям малого и среднего бизнеса и их потребностям.