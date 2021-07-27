«Невинномысский Азот» планирует выпускать два новых вида минеральных удобрений

Фото: ЕвроХим.

На невинномысском заводе, который входит в минерально-химический холдинг «ЕвроХим» российского предпринимателя и мецената Андрея Мельниченко, намерены начать производство новых видов минудобрений - нитрата калия и хлорида аммония.

Нитрат калия, ценное водорастворимое удобрение, содержит два питательных элемента - азот и калий. А хлорид аммония будет сопутствующим продуктом при его производстве. Он предназначен для нейтральных и щелочных почв.

Как написал на своей странице в Instagram глава промышленной столицы региона Михаил Миненков, ЕвроХим инвестирует в проект более 4,5 млрд рублей. На предприятии появится 86 дополнительных рабочих мест, а краевая казна до 2035 года получит 670 млн руб. дополнительных налоговых отчислений.

- На заседании конкурсной комиссии по заключению специальных инвестиционных контрактов Минпромторга РФ было принято решение о возможности предоставления «Невинномысскому Азоту» мер государственной поддержки. Механизм специального инвестконтракта уже доказал свою эффективность при стимулировании крупных проектов как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, - сообщил мэр.

Решение комиссии прокомментировал исполнительный директор АО «Невинномысский Азот» Сергей Клявлин:

- ЕвроХим будет выпускать на своей невинномысской площадке новое премиальное удобрение - нитрат калия. Это продукт высокого класса и может вноситься под любую сельхозкультуру. Ориентирован он в первую очередь на использование в тепличных хозяйствах, которые сейчас активно развиваются не только на Юге России, но и по всей стране. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в 2021 году адаптировать сельское хозяйство к изменениям климата, а мы, в свою очередь, развиваем промышленность для помощи аграриям, закрепляя за Невинномысском звание промышленной столицы всего Северного Кавказа.