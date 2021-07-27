Почти 6 тысяч юрлиц в КЧР и КБР уже заключили договоры энергоснабжения с новым гарантпоставщиком

«Россети Северный Кавказ» продолжают реализацию мероприятий в рамках «подхвата» функций гарантпоставщика электроэнергии в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

Так, благодаря активной работе специалистов, за неделю почти 6 тысяч потребителей – юридических лиц в КЧР и КБР уже заключили договоры энергоснабжения с энергокомпанией.

Напомним, необходимость в обновлении документов обусловлена тем, что с 1 августа 2021 года функции гарантирующего поставщика электроэнергии в указанных республиках переходят к крупнейшей электросетевой компании макрорегиона в лице ее региональных филиалов - «Карачаево-Черкесскэнерго» и «Каббалкэнерго».

Согласно нормам действующего законодательства все организации и предприятия, которые состояли в договорных отношениях с прежними гарантирующими поставщиками (АО «Каббалкэнерго» и АО «Карачаево-Черкесскэнерго»), должны до конца сентября документально оформить взаимоотношения с новым поставщиком коммунальной услуги. В противном случае для абонентов могут наступить последствия бездоговорного потребления вплоть до ограничения в энергоснабжении.

Чтобы исключить подобные ситуации, специалисты энергокомпании проводят активную информационно-разъяснительную работу и договорную кампанию. Потребителям направляются уведомления о необходимости заключения договора вместе с офертами договоров и соглашений.

Извещения в короткие сроки уже получили порядка 8 тысяч потребителей-юридических лиц Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Работу специалисты «Россети Северный Кавказ» продолжают практически в круглосуточном режиме, чтобы успеть завершить мероприятия в установленные сроки.

Напомним, физическим лицам подобная процедура не потребуется. Перевод населения на обслуживание к новому гарантпоставщику будет осуществлен автоматически. Жителям следует только обратить внимание на новые платежные реквизиты и наименование поставщика электрической энергии в счетах-квитанциях за потребленную электроэнергию.