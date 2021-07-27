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Общество27 июля 2021 18:26

На Ставрополье до декабря 2021 года укрепят берега 10 км рек

Мероприятия пройдут по противопаводковой программе
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров проконтролировал берегоукрепительную работу, которая ведется в Советском городском округе. До конца 2021 года проведут берегоукрепление около 10 километров русел рек.

- В целом в крае в этом году берегоукрепление проводим на 10 километрах русел рек, 37 километров будут расчищены. Эта работа будет продолжена и в дальнейшем. Никого один на один с угрозой подтоплений мы не оставим, - заявил Владимиров.

На реке Кума работы завершены уже на 70%. Подобные укрепления помогают защитить большие территории от наводнений. Например, меньше километра укреплений на реке Мокрый Карамык позволяет обезопасить 4,8 гектара земли.

Напомним, в Ставропольском крае развернули противопаводковую кампанию. На ее реализацию выделили 88 миллионов рублей.