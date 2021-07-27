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Общество27 июля 2021 19:35

Муниципальные аптеки Железноводска с финансовыми трудностями получат господдержку

Организации перевели в ведомство администрации, чтобы сделать медикаменты более доступными
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В администрации Железноводска сообщили, что теперь муниципальные аптеки могут рассчитывать на государственную поддержку. Если организация испытывает финансовые трудности, но хочет продолжать работу под ведомством властей, ей могут выделить субсидии.

Отметим, многие аптеки города-курорта перевели в статус муниципальных. То есть власти контролируют рост цен, что делает медикаменты более доступными для населения.

- Отныне аптека будет находиться в единой государственной аптечной сети, что дает большие преимущества при лекарственном обеспечении населения, - заявил глава Железноводска Евгений Моисеев.