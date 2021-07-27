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Происшествия27 июля 2021 20:50

Главу спортшколы в Ставрополе подозревают в мошенничестве на 100 тысяч рублей

Он начислил себе зарплату за уроки, которые не провел
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В ГУ МВД России по Ставропольскому краю рассказали, что директор спортивной школы в Ставрополе подозревается в мошенничестве. По данным следствия, он назначил себе выплату в 100 тысяч рублей за проведение уроков для детей. Но никаких уроков не было.

Мужчина был и руководителем, и учителем по шахматам. Он регулярно приписывал себе занятия, которых не проводил, но получал за это деньги. Бухгалтерия получала фиктивные документы, подписывала и исправно начисляла зарплату.

Следователи уже возбудили уголовное дело.