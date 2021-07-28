Дистанционные поминки: из-за ухудшения эпидситуации в Осетии предлагают ограничить работу кафе и ресторанов

В Северной Осетии складывается сложная эпидситуация - растет количество обращений и госпитализаций в ковид-госпитали республики. Об этом сообщил и.о. председателя правительства РСО-Алания Таймураз Тускаев. В связи с этим Роспотребнадзор Осетии выступил с предложением ввести запрет на проведение торжественных мероприятий в кафе и ресторанах и ограничения для траурных - строго следить за соблюдением социальной дистанции, за одним столом размещать не более пяти человек.

В ведомстве также предложили перевести максимально возможное количество сотрудников предприятий общепита на удаленку.

- Нужен анализ текущей ситуации, исходя из этого будут приниматься решения о необходимости ввода данных рекомендаций, - прокомментировал иницативу Роспотребнадзора Тускаев.

Тем временем, Северной Осетии работают над увеличением койко-мест для больных коронавирусом. Сейчас их 993. Свободный коечный фонд составляет 17,5% (целевой показатель - не менее 20%).