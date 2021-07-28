Около 11 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт» впервые получил Дагестан

В Дагестан впервые поступила однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

Первая партия однокомпонентной вакцины поступила в Дагестан, - сообщили в пресс-службе Минздрава Республики Дагестан. - Дагестан впервые получил 10 тыс. 844 доз препарата «Спутник Лайт», который является однокомпонентной вакциной от коронавирусной инфекции.

В Минздраве РД отметили, что данным препаратом рекомендовано прививаться людям, переболевшим коронавирусом, но по рекомендации врача прививку могут получить и другие категории граждан в возрасте от 18 до 60 лет.

На данный момент полученная партия вакцины распределяется по районам республики.

Также в Дагестан поставлено 7 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона».

На сегодняшний день в Дагестане вакцинировано 229 851 человек, из них 146 428 человек получили обе дозы вакцины, а 83 423 - привиты первым компонентом.