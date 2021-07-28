В Ставропольском крае за сутки от коронавируса скончались 8 человек

В Ставропольском крае за минувшие сутки от коронавируса скончались еще 8 человек. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил глава региона Владимиров.

По данным на 28 июля 2021 года, общее количество смертей от COVID-19 составило 1862 человека.

Также в крае поставлен очередной ежесуточный рекорд по заболеваемости. На утро среды, 28 июля 2021 года, выявлено еще 315 случаев заражения. Общее количество заболевших в крае с начала пандемии составило 63657 человек, а количество выздоровевших - 56429, за сутки + 211.

В крае проведено более 2 млн 166 тыс. исследований.