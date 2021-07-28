Первая партия вакцины «Спутник Лайт» доставлена на Ставрополье

Ставрополье впервые получило партию однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». В край поступило 11 тысяч доз вакцины.

Она поступила в массовое производство позже других российских вакцин и идеально подходит для иммунизации молодых людей в возрасте до 30 лет, - сообщили в управлении по информполитике Правительства Ставропольского края.

«Спутник Лайт» рекомендован для ревакцинации тех, кто уже сделал прививку, либо переболел коронавирусом более полугода назад.

На данный момент в медучреждениях края в наличии все четыре отечественные вакцины - «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Массовой вакциной по-прежнему остается «Спутник V». На днях в регион поступило еще 22,8 тысяч доз этой вакцины.

- Все вакцины оперативно распределяются между медицинскими организациями края, задействованными в вакцинации, отметили в минздраве Ставропольского края, - отметили в управлении по информполитике Правительства СК.