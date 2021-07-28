ВТБ нарастил продажи розничных кредитов в 1,5 раза

ВТБ по итогам первого полугодия увеличил выдачу кредитов физическим лицам в 1,5 раза, до 1,2 трлн рублей. Розничный кредитный портфель банка с начала года вырос на 13% и достиг 4,16 трлн. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции.

Основными драйверами роста кредитного бизнеса ВТБ в первом полугодии стали кредиты наличными. За шесть месяцев с начала года клиенты оформили свыше 777 тыс. потребкредитов на 660 млрд рублей, что почти в два раза выше, чем за аналогичный период 2020 года. Портфель банка в этом сегменте увеличился на 15%, до 1,68 трлн рублей.

Рекордными для ВТБ в первом полугодии стали продажи ипотеки. Банк оформил более 166 тыс. жилищных кредитов на 516 млрд рублей, что на треть выше результата января-июня прошлого года. Ипотечный портфель ВТБ с начала года вырос на 13% и достиг 2,24 трлн рублей.

В сегменте автокредитования клиенты оформили 45 тыс. кредитов более чем на 46 млрд рублей, что на 58% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Портфель автокредитов с начала года вырос на 3%, до 119 млрд рублей. ВТБ ожидает, что в 2021 году рынок кредитов физическим лицам вырастет почти на 20%. По словам Анатолия Печатникова, сам банк планирует расти быстрее и намерен увеличить портфель розничных кредитов по итогам года почти на четверть.

- По итогам первого полугодия ВТБ нарастил свои позиции на рынке. Мы поставили рекорд продаж кредитов наличными и ипотеки, более чем в полтора раза увеличили объемы выдач автокредитов. Серьезное влияние на потребительскую активность оказали рекордно низкий уровень ставок, сформировавшийся после ограничений прошлого года отложенный спрос, а также завершение ипотечной госпрограммы в ее прежнем формате. При этом мы рассчитываем на ускорение кредитного бизнеса и во втором полугодии, чему во многом будет способствовать цифровизация наших розничных продуктов. Мы в 1,5 раза увеличили выдачу цифровых кредитных карт и оформляем уже почти каждый второй потребительский кредит онлайн. Наша задача - сделать 100% продуктов и сервисов доступными в смартфоне клиента и обеспечить 50% продаж в цифровых каналах, - заявил Анатолий Печатников.

Топ-менеджер ВТБ добавил, что до конца года банк сохраняет свои планы и по росту клиентской базы. По его словам, в первом полугодии активными пользователями ВТБ Онлайн стали уже 11 млн клиентов, а активная клиентская база ВТБ превысила 14,5 млн человек. До конца года ВТБ планирует увеличить число активных клиентов до 16 млн человек.

- Мы намерены уделять особое внимание качеству предоставляемых услуг, расширять работу с новыми клиентскими сегментами молодежи, пенсионеров, а также предлагать новые финансовые продукты семьям с детьми и интегрировать наши цифровые сервисы в их повседневную жизнь, - добавил Анатолий Печатников.