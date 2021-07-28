В Ставропольском крае в многодетной семье второй раз подряд родились двойняшки

Все дети появились на свет в минераловодском роддоме, в котором, к слову, родилась и сама Наталья

Героями этой удивительной истории стали родители из Минеральных Вод. Там местная жительница Наталья Константинова дважды за пять лет родила двойняшек!

Обычно двойня бывает только раз в жизни, вероятность этого события, согласно статистике, составляет 0,0014%.

По словам многодетной матери, сначала в их семье родилась дочь. Спустя шесть лет супруги решили родить второго ребенка, надеясь, что будет сын.

- Но нас ждал сюрприз - две дочки! Через 4 года я забеременела. Мы с мужем мечтали, что у наших троих дочерей появится братик. УЗИ показало, что будет двойня! Но еще большей радостью эта новость стала для нашего папы: один из двойняшек - сын!

- Вторые подряд многоплодные роды - за 25 лет своей работы я такого не встречал, да и мои коллеги тоже, - поделился заведующий родильным отделением минераловодского роддома Дмитрий Бочаров.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что на Ставрополье родился самый крупный ребенок. Богатырь появился на свет весом 5770 граммов. Об этом сообщает пресс-служба управления по информполитике правительства Ставропольского края.

2021 год удивил жителей региона рождаемостью. За этот же период в крае зарегистрировано почти 13 тыс. детей. А одна жительница края стала мамой в 17-й раз!