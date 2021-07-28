Губернатор Ставрополья поручил обеспечить безопасность проведения Дня знаний и Единого Дня голосования

В Ставрополе провели заседание краевой антитеррористической комиссии и оперативного штаба в крае. Его участники обсудили вопросы, связанные с обеспечением безопасности при проведении Дня знаний, Единого дня голосования и других событий, запланированных на осень. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Владимир Владимиров отметил, что 1 сентября начнут работать около 2 тысяч учреждений образования. Также в сентябре на всей территории региона пройдут масштабные выборы.

- Это налагает на нас большую ответственность. Подготовиться, чтобы обеспечить полную безопасность людей – наша общая задача, – прокомментировал Владимир Владимиров.

В рамках заседания также рассмотрели меры для повышения защищенности объектов транспорта, ряд других вопросов.

Для обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период проведения мероприятий, посвященных Дню знаний, а также во время осеннего голосования будет задействовано более 4,2 тысячи человек.