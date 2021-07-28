Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 июля 2021 13:18

Жители Чечни получили более 10 лет колонии на двоих за перевод денег для отправки боевика в Сирию

Их признали виновными в содействии террористической организации
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Южный окружной военный суд вынес приговор жителям Чечни Анвару Болотханову и Камилю Эльдарову. Их признали виновными в содействии террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выяснилось, что в 2015 году Болотханов с использованием банковской карты Эльдарова перечислил 20 тысяч рублей мужчине для содействия ему в выезде в Сирию для участия в запрещенном вооруженном формировании.

Суд признал их виновными и назначил наказание.

Так, Болотханов получил 5,5 лет колонии общего режима за содействие террористической деятельности. А Эльдаров получил пять лет общего режима.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что силовики задержали жителя Ингушетии, который подозревается в похищении человека в 1994 году. Все 27 лет злоумышленник находился в федеральном розыске.