Жители Чечни получили более 10 лет колонии на двоих за перевод денег для отправки боевика в Сирию

Южный окружной военный суд вынес приговор жителям Чечни Анвару Болотханову и Камилю Эльдарову. Их признали виновными в содействии террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выяснилось, что в 2015 году Болотханов с использованием банковской карты Эльдарова перечислил 20 тысяч рублей мужчине для содействия ему в выезде в Сирию для участия в запрещенном вооруженном формировании.

Суд признал их виновными и назначил наказание.

Так, Болотханов получил 5,5 лет колонии общего режима за содействие террористической деятельности. А Эльдаров получил пять лет общего режима.

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