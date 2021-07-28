«Россети Северный Кавказ» вдохнули новую жизнь в высокогорное поселение в Кабардино-Балкарии

«Россети Северный Кавказ» завершили работы по подключению к своим сетям садового некоммерческого товарищества «Кюнлюм», расположенного в селении Былым Эльбрусского района Кабардино-Балкарии.

Новый посёлок, который образовался в высокогорном селении Былым еще в 90-х годах, рассчитан примерно на 800 домохозяйств. Когда-то участок был подключён к сетям Тырныаузского горно-обогатительного комбината. Но в 2000-х предприятие прекратило свою деятельность. Ставшие бесхозяйными сети постепенно обветшали и перестали функционировать. Замерло и развитие посёлка, который остался без энергоинфраструктуры.

В 2020 году в ответ на обращения собственников участков, объединившихся в садовое некоммерческое товарищество, филиал «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» разработал инвестиционную программу. В ее рамках установлена первая трансформаторная подстанция мощностью 160 кВА, построены новые линии электропередачи и выдана мощность первым заявителям. Комплекс мероприятий, выполненный энергетиками, дал новый импульс развитию территории - участок начал заселяться и выявилась нехватка мощности.

Для того, чтобы обеспечить настоящие и будущие потребности развивающегося посёлка, было принято решение о строительстве новых воздушных линий электропередачи 0,4 и 6 кВ протяженностью порядка 650 и 175 метров, установке комплектной трансформаторной подстанции 250 кВА. Работы были завершены в июле текущего года. Всего на реализацию двух этапов инвестпроекта для СНТ «Кюнлюм» в Былыме «Россети Северный Кавказ» направили 6 млн рублей. Теперь местные жители смогут не только подключать свои домохозяйства к сетям, но и использовать электроэнергию для развития подсобных хозяйств и реализации бизнес-проектов.